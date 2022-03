Striscia la Notizia, Ezio Greggio sbotta su Vladimir Putin: "Tutti incaz***", la soffiata da Mosca

18 marzo 2022 a

Ezio Greggio è in prima linea per aiutare i profughi ucraini. "Ho sentito che dovevo aiutarli", ha detto il conduttore di Striscia la notizia in una intervista a Il Corriere della Sera: "Il mio amico Francesco Nespega di Roma, andato personalmente pochi giorni fa a recuperare i primi profughi con un van, mi ha raccontato la sua esperienza: ho capito che si poteva fare qualcosa di concreto. Io ho un’Associazione con sede a Monaco e per prima cosa mi sono mosso per organizzare un bus, già partito dall’Italia, e arrivato nella notte tra giovedì e venerdì in Polonia nel grande campo profughi. Stanno caricando le famiglie che hanno parenti e amici che li possono ospitare nel nostro Paese".

Ma non solo. Ezio Greggio sta anche organizzando degli alloggi grazie all’aiuto della Comunità di Sant’Egidio e tramite un suo amico colonnello a Lecco. "Sabato è previsto l’arrivo a Milano di questo primo bus. Io sono partito da Monaco, dove stavo lavorando al mio Festival, per andare a Milano perché voglio essere lì quando arriverà il bus. Anche perché sto organizzando con amici, piccoli van e auto per portare i profughi da Milano nelle varie parti d’Italia. Prepareremo buste per il viaggio con alimentari e beni di prima necessità".

Del resto, ha concluso l'attore, "ho sentito alcuni amici in Ucraina: sono disperati; e ho sentito amici in Russia e sono tutti contro Putin, tutti incazza***. Chi fugge da Mosca, ragazzi che non vogliono andare in guerra. Quei poveri militari russi traditi che pensavano di andare a fare esercitazioni. Putin è un criminale. Donne, bambini ucraini massacrati, famiglie divise, anziani rimasti soli".

