Vincent Gallo, "gli ho praticato sesso orale sul set": bomba a luci rosse, la super-star che vuota il sacco

Tra i casi più celebri di vero sesso sul set c’è quello di The Brown Bunny, il film diretto e interpretato da Vincent Gallo che ha scandalizzato il Festival di Cannes nel 2003. Il passaggio controverso arriva quando l’attrice Chloë Sevigny, che all era anche la fidanzata di Gallo, gli pratica del sesso orale: si è dibattuto a lungo sull'autenticità della scena, ma poi la stessa Sevigny ha dichiarato che era tutto vero.

Vincent Gallo nel frattempo è “sparito” dalla scena cinematografica. Negli ultimi anni è balzato agli onori della cronaca come sostenitore dell’(ormai) ex Presidente Donald Trump e per i suoi post su Instagram (periodicamente ripulito), in cui ha sostiene posizioni piuttosto controverse contro le donne e il movimento Black Lives Matters.

Tra l'altro sul suo sito vincentgallo.com ci sono in vendita magliette, cappelli, cd e anche un annuncio molto particolare: "Io Vincent Gallo, star di film di successo come Buffalo 66 e The Brown Bunny ho deciso di mettermi a disposizione di tutte le donne. Per la modica cifra di 50mila dollari, spese escluse, potete godere di una serata in mia compagnia".

