Affari Tuoi, "non fanno un cazz***": che lavoro fanno Paola e Andrea

Oggi, martedì 3 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Umbria. Si chiama Sara, viene da Spoleto e nella vita lavora in un negozio di abbigliamenti.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Lombardia. Si chiama Paola, viene dalla Monza-Brianza, ha 26 anni e nella vita è una content creator. Si è sposata da quasi due anni. E il marito ha deciso di accompagnarla ad Affari Tuoi. Lui si chiama Andrea, ha 27 anni, viene da Milano e nella vita si occupa di trading. I due si sono conosciuti nel 2014. Insieme hanno giocato col pacco numero 19.