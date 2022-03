Fedez è stato operato, la giornata più difficile: il silenzio del rapper dopo l'intervento

Emilia Santini 23 marzo 2022 a

Comunque la pensiate, ci siamo dentro tutti. Perché con quel video di settimana scorsa, le lacrime social, il silenzio dei giorni seguenti, Fedez non ci ha semplicemente comunicato che è malato. Ha fatto molto di più. Ci ha ricordato che siamo precari: fragili anime di passaggio in questo mondo, che nemmeno milioni di follower possono proteggere dalla malattia. Figuriamoci dalla morte. Dunque, è per questo se il suo bollettino medico assurge a notizia: è l'aggiornamento di un percorso che oggi tocca a lui, domani chissà a chi altri. Desideriamo che stia bene, abbiamo bisogno di sapere che è così, perché gli vogliamo bene, certo, ma anche perché dobbiamo credere nella possibilità dell'happy end. Così, ha fatto il giro del web il nuovo post pubblicato su Instagram da Fedez:

«Domani (ieri, ndr) sarà una giornata importante», ha scritto il rapper. E lì, subito capisci che dovrà fare qualche controllo medico decisivo, di quelli che ti dicono se sei ancora trai sani o se, da quel momento in poi, l’ospedale diventerà la tua seconda casa. Stavolta Fedez lo comunica con una stories senza video. Si limita a scrivere qualche riga scarna, forse per difendersi dai troppi detrattori di questi giorni. O forse per nascondere le lacrime. «Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività», aggiunge (ovviamente qui il Covid non c’entra…). Il pensiero va poi subito alla moglie e agli amici: «Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale», ha aggiunto Fedez. Infine non manca una carezza, virtuale, ai figli: "Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo».

IN SALA OPERATORIA

Stando a quanto risulta a Libero, il rapper è stato operato al san Raffaele. Per cosa, però, ancora non si sa, come non è chiaro l'esito dell'intervento. Fedez non ha infatti svelato quale fosse la malattia: «Non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato», si era limitato a dichiarare. Tuttavia dal tono del post e dalle lacrime versate nel primo video, è facile immaginare che sia una cosa grave. L'ipotesi avanzata dai fan era che fosse cancro: una brutta bestia che però, se presa in tempo, può essere domata. Lo stesse Fedez aveva specificato che «per fortuna è stato preso in tempo». Tuttavia c'è chi ricorda che, non poco tempo fa, Fedez aveva scoperto di avere la demielinizzazione a livello cerebrale.

GLI ESAMI

Si tratta di una sorta di piccola lesione al cervello rilevata, nel caso di Fedez, durante una risonanza magnetica. Semplificando (e peraltro in maniera molto grossolana, ma è per capirci) si tratta del danneggiamento della guaina mielina che protegge le fibre nervose del cervello. Se la guaina si auto ripara da sola, il problema è risolto; diversamente le fibre nervose vengono esposte a danneggiamenti, in tal caso permanenti. Ecco perché secondo alcuni la demielinizzazione a livello cerebrale può portare alla sclerosi multipla. Come detto, però, al momento si tratta solo di ipotesi e non è escluso che la malattia possa essere diversa dal cancro o dalla sclerosi multipla. Nei prossimi giorni, quando se la sentirà, Fedez racconterà tutto. Nel frattempo facciamo il tifo per lui. E per noi.

