Fedez, "perché i prossimi giorni saranno decisivi": indiscrezioni drammatiche sulla sua battaglia

Massimo Sanvito 24 marzo 2022 a

a

a

La malattia di Fedez continua a viaggiare sul web, rimbalzando di social in social. Tiene col fiato sospeso i fan - Federico, questo il suo vero nome, è molto amato e seguito e non soltanto. Momento dopo momento, puntata dopo puntata. Giovedì scorso il drammatico annuncio tramite una "storia" su Instagram - «Sono malato, mi aspetta un lungo percorso». Poi lunedì notte sulla stessa piattaforma un altro messaggio per tutte le persone che gli avevano scritto per fargli forza - «Domani per me sarà una giornata importante. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia, ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto e a darmi la forza di affrontare tutto questo». E ieri l'esclusiva di Libero con la notizia dell'operazione al San Raffaele di Milano. Il rapper è finito sotto i ferri martedì ed è ricoverato nel reparto solventi: è l'ala dell'ospedale dedicata ai pazienti che si pagano di tasca propria le prestazioni sanitarie. Ora resterà ricoverato per la fase post-operatoria e verrà sottoposto a ulteriori esami di approfondimento.

"Sarà presto a casa": Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez, la foto che spezza il cuore | Guarda

INCORAGGIAMENTI

Al suo fianco, sempre via social (ma non solo, ovviamente), la moglie Chiara Ferragni. Sempre su Instagram l'influencer famosa in tutto il mondo ha postato sei fotografie che la ritraggono insieme al marito e ai figli Leone e Vittoria, davanti a una grandissima torta di compleanno a tre piani. Sorridenti e vestiti di tutto punto. Ieri era per l'appunto il compleanno della bimba, la sua prima candelina da spegnere. «Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo perché sapevamo che oggi (ieri, ndr) papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia, patata». Sarà proprio il calore della famiglia e degli amici ad aiutare Fedez in questa fase complicata della sua vita. Lo aveva ribadito lui stesso giovedì scorso, quando cercò subito di tranquillizzare la grande platea social spiegando che per fortuna il male che lo aveva colpito era stato preso in tempo. C'è un percorso da affrontare, con forza e speranza. «Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli», aveva spiegato in una sfilza di video ancora su Insta gram. Tra gli altri Nino Cartabellotta, il presidente della Fondazione Gimbe, ha espresso la sua vicinanza su Twitter riprendendo i versi di Franco Battiato: "È guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale". Con l'hashtag #Fedez, un quadrifoglio portafortuna e un cuore rosso. All'ospedale San Raffaele, la stanza dove Fedez è ricoverato è dotata di telefono, televisore, asciugacapelli, cassaforte. C'è il letto per lui e anche una poltrona-letto per un eventuale famigliare in visita. Un ampio salottino, un terrazzo e un bagno con doccia. Il reparto per le solvenze fornisce a tutti i pazienti un set di asciugamani e un kit composto da sapone, gel doccia, dentifricio, spazzolino, ciabattine. Pranzo alle 13 e cena alle 19: i menù sono personalizzati e i pasti, qualora venga richiesto, vengono serviti anche a chi accompagna il degente. Rimane comunque al momento il più completo riserbo sulla natura della malattia di Fedez. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'operazione chirurgica avrebbe riguardato l'addome. Peraltro sul finire del 2019, come dicevamo, Fedez aveva raccontato in un'intervista l'ultimo anno e mezzo difficile per la sua salute. La volontà di non concentrarsi troppo sul nuovo disco, di non aggiungere date al tour in corso (poi bloccato per il Covid) e di dedicarsi alla famiglia.

"Darei un rene per lui. Purtroppo...". Fedez operato, Mauro Corona quasi in lacrime

TRASCORSI

Fu riscontrata la demilienizzazione, un processo che determina lesioni alla mielina, una sostanza biancastra che avvolge e isola i neuroni permettendo la trasmissione efficace dei segnali nervosi. Le aree danneggiate prive di mielina possono determinare la formazione di placche che a loro volta possono dar vita a cicatrici, ovvero le sclerosi. Lesioni che, in effetti, possono anche risultare totalmente asintomatiche e non per forza associate a una particolare condizione patologica. Per chiarire, però, con precisione le condizioni del rapper e decidere come procedere con le cure, saranno come detto decisivi i nuovi esami a cui sarà sottoposto nei prossimi giorni. Forza Fedez!

Fedez è stato operato, la giornata più difficile: il silenzio del rapper dopo l'intervento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.