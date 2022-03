Fedez ricoverato, il toccante gesto di Heidi Klum: quel legame che nessuno conosceva

24 marzo 2022 a

Commozione e affetto per Fedez dopo l'intervento subito al San Raffaele di Milano. Il rapper, infatti, dopo aver rivelato di essere malato ha subito un intervento chirurgico, molto delicato. Massimo riserbo sulla malattia che ha colpito il cantante, ancora ricoverato.

La notte prima dell'intervento, in una tory su Instagram, Fedez aveva affermato: "Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo", concludeva.

Nel giorno dell'operazione, la moglie Chiara Ferragni ha rotto il silenzio sui social: "Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata", ha scritto l'influencer.

Come detto, moltissimi i messaggi di affetto e di incoraggiamento. Per esempio Mara Venier, tra le primissime a commentare la foto di famiglia postata dalla Ferragni: "Siamo tutti con voi", ha scritto aggiungendo un cuoricino rosso. Dunque Orietta Berti: "Auguri alla piccola Vittoria e tanta forza. UN abbraccio a tutti e quattro, con affetto". E dagli Stati Uniti è arrivata anche la vicinanza niente meno che di Heidi Klum, che ha voluto commentare con un cuoricino il post della Ferragni. Forza Fedez!

