Domenica In, Mara Venier conferma: quando chiude il programma

La puntata di Domenica In del 11 maggio, condotta da Mara Venier, ha visto tra i protagonisti Achille Lauro, ospite per raccontare il suo percorso artistico e presentare i brani Incoscienti giovani, proposto a Sanremo 2025, e il recente Amor, già in vetta alle classifiche. L’intervista, trasmessa in diretta su Rai 1 dagli studi Fabrizio Frizzi, ha spaziato dall’infanzia difficile nella periferia romana al successo internazionale, con Lauro che ha emozionato il pubblico con la sua autenticità e riflessioni profonde su talento, amore e sogni. La performance live dei due brani ha ricevuto un’ovazione in studio, consolidando il suo status di icona camaleontica della musica italiana.

Sui social, l’intervista ha generato un’ondata di reazioni. Su X, i fan hanno elogiato la sincerità di Lauro, con commenti come “Achille è un poeta moderno, Incoscienti giovani spacca il cuore” e “Mara riesce sempre a tirare fuori il lato umano degli artisti”. Tuttavia, non sono mancate critiche: alcuni utenti hanno trovato la performance troppo sobria rispetto alle sue iconiche esibizioni sanremesi, scrivendo “Mi aspettavo più scintille da Lauro”. L’hashtag #DomenicaIn è entrato nei trend, con migliaia di post che celebravano l’empatia tra Venier e Lauro. La sua storia di riscatto e il messaggio di Amor hanno dominato le conversazioni, confermando la capacità di Achille Lauro di dividere e unire il pubblico. Infine Mara Venier avrebbe confermato nel corso dei saluti iniziali che questa di oggi è la "penultima puntata". Il programma dunque terminerà domenica 18 maggio.