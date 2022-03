Primavera di divertimento: Circo Nero Italia, River, Etoile tornano a far ballare

25 marzo 2022 a

Quella del 2022 è una bella primavera per chi fa tardi ballando e rilassandosi con gli amici. Dall'1 aprile '22 le discoteche tornano ad avere il 100% di capienza e l'1 maggio verrà salutato anche il Green Pass... è una bella notizia. Ma come stanno cambiando i locali? Quali sono i nuovi suoni? Come ci si ritrova e dove? Piacciono molto, oltre alle classiche disco, i locali in cui prima di ballare o muoversi un po' a tempo, è possibile mangiare bene, godendosi musica e/o dinner show. Se poi lo si può fare godendosi anche uno scenario fantastico, ancora meglio.

In locali di questo tipo, i dj in console non bastano più. A ballare la loro musica, sul palco vanno artisti che emozionano e colpiscono, con performance di giocoleria, mangiafuoco, figure splendide oppure grottesche, perché la notte è come un circo, in cui gli estremi si toccano. Se poi il circo da ballare è quello di Circo Nero Italia, allora le emozioni sono assicurate... e infatti questo collettivo è in tour costantemente in tutta Italia. "Cerchiamo sempre di proporre e osare, credo sia necessario", spiega Duccio Cantini, che coordina questa bella realtà.

Se le grandi città un po' latitano, in provincia il divertimento è ripartito alla grande, rinnovando completamente locali storici che finalmente tornano a riempirsi di ragazze e ragazzi che di notte si ritrovano e si divertono. Al River house di Soncino (CR) la primavera ha il ritmo di party divertenti e scatenati, in un grande club dalla forma rettangolare in cui niente è lasciato al caso. Per l'estate, arrivano anche party che iniziano dalla cena, in una zona ricca di verde in cui negli ultimi anni c'erano poche proposte.

E' più o meno la situazione dell'Etoile Club & Lounge di Cassinetta di Lugagnana (MI), appena rilanciato grazie a un restyling totale, a performance di artisti come Emis Killa e party hip hop e reggaeton come Mamacita. Nuovo impianto audio, nuova gestione, nuove luci e proposte di qualità per weekend che iniziano già il venerdì sera a ritmo di sonorità latine. La costante è la cura di ogni singolo dettaglio dei party.

Il panorama non manca di certo al Fam, a Desenzano, da cui la vista sul Garda emoziona. Il giovedì Colazione da Fam inizia all'ora dell'aperitivo e non finisce mai, spesso con dj set in vinile di veterani del mixer come Roberto Ferro, oppure con le sonorità eclettiche di O' Neal Ephraim. La cucina sorprende, con carne alle griglia in evidenza ed una cantina all'altezza delle aspettative dei più esigenti. E quando arriverà il caldo, ecco comodi lettoni su cui oziare prendendo il sole.

Spostandosi a Sud, la novità in Sicilia è The Beach, che da giugno '22 prende vita a Santa Flavia presso Domina Zagarella ed è aperto anche chi a chi non soggiorna nella struttura. Dal mattino alla notte, è un luxury club non così inaccessibile che dopo giornate di mare e sole propone dinner show ispirati ai mitici anni novanta con contaminazioni contemporanee. Sono eventi firmati dai più noti coreografi di spettacoli TV, un crescendo di emozioni, perché ogni piatto del menu è studiato per fondersi con i ritmi, i suoni e le performance di artisti attivi in tutto il mondo.

Sarà un'estate a cinque stelle anche per Damiano Vassalli e la sua DV Connection, organizzatore che tra Bergamo e Garda da tempo con la bella stagione propone appuntamenti d'eccellenza. "Quando le giornate si allungano tutti usciamo di più e facciamo tardi volentieri", spiega. "Senz'altro i party che iniziano già all'ora di cena e la house cantata piacciono molto".

Chiudiamo a ritmo di musica, dance e italiana, almeno un po'. I dj bergamaschi MFX2, Marco Fratty e Marco Flash, sono in decisa crescita internazionale a ritmo di house. La loro "Things We Head" qualche giorno fa è entrata nella prestigiosa DDC, la Dance Deutsche Chart e la loro “MFX2 House Selection” su Spotify è perfetta per ballare anche fuori dai locali.

Durante la primavera 2022 fiorisce sull'italiana Jaywork anche “Push for the Money”, il nuovo singolo di Channing, artista americana di casa da tempo in Emilia che si sente cittadina del mondo. "Prima di trasferirmi in Italia, ho vissuto negli Stati Uniti, in Messico, Francia e Taiwan. Come se non bastasse, vengo da una famiglia con radici multiculturali", racconta. "Il mio nuovo singolo è una canzone che parla del giusto, del buon esempio. Ovviamente, non manca un buon groove. Spero e credo sia musica che ti fa star bene, dentro e fuori".



