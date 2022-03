Fedez in ospedale, il messaggio e la foto di Chiara Ferragni: "Le ultime due volte"

27 marzo 2022 a

Chiara Ferragni piena di speranza. Fedez è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere stato operato a causa di un tumore neuroendocrino al pancreas, ma la moglie non perde un minuto per inviargli messaggi confortanti. L'ultimo arriva su Instagram dove l'influencer pubblica una foto di loro due a un fast food con tanto di vestiti eleganti. "Buon Oscar Day a tutti - si legge a corredo -. Queste sono state le ultime due volte in cui il mio amore e io abbiamo partecipato: nel 2019 e nel 2020. Non vedo l'ora di nuovi ricordi insieme come questi".

Negli scorsi giorni il rapper aveva destato parecchia preoccupazione. Dopo aver pubblicato un filmato in cui raccontava di essere malato, senza però specificare di cosa, Fedez era sparito per poi tornare di nuovo. "La settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas - era stato l'annuncio -. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo".

Da qui la decisione: "Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)". L'operazione, come ha ricordato anche la Ferragni, è andata bene. Ora l'unica speranza è che si riprenda presto.

