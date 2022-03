Premio Oscar, Will Smith tira un pugno a Chris Rock: tutto vero, il raptus che sconcerta Hollywood

28 marzo 2022 a

Non era una gag: Will Smith tira un pugno in diretta a Chris Rock sul palco degli Oscar, dopo una battuta di pessimo gusto del comico sulla moglie dell'attore, Jada Pinkett. Per la cronaca, Smith pochi minuti dopo è risalito sul palco per ritirare il premio come miglior attore protagonista e si è scusato con l'Academy, il teatro e i telespettatori. Il raptus violento è destinato a diventare uno dei momenti più chiacchierati e "iconici", a suo modo, nella storia degli Awards.

Quello che sembrava uno sketch tra Chris Rock e Smith è infatti degenerato in uno scontro fisico. L'attore 53enne prima perde le staffe, poi si alza dalla poltrona e sferrato un pugno in pieno volto a Rock. Il comico aveva fatto una battuta su Jada Pinkett ("Ti prepari per Soldato Jane 2?" alludendo al look rasato di Demi Moore). Peccato che da tempo l'attrice abbia spiegato di avere un grave problema di alopecia. A quel punto l'interprete di King Richard senza dire una parola si alza, sale sul palco e colpisce il collega con un pugno. Tornato in poltroncina, grida: "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca".

Durante la pausa pubblicitaria sono andati a parlare con Smith sia la sua agente che. Smith si è poi scusato durante il discorso dal palco per aver appena vinto l'Oscar come migliore attore protagonista: "Vorrei scusarmi con l'Academy e gli altri membri candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile fare luce sugli altri e tutto il cast del film. L'arte imita la vita e io mi sto comportando comecome era Richard, l'amore ti fa fare cose pazze".

Per il momento, Chris Rock non farà denuncia alla polizia e dunque Will Smith non sarà arrestato. Rock, che ha sei mesi di tempo per cambiare idea: Smith avrebbe potuto essere condannato fino a sei mesi di prigione e a una multa fino a centomila dollari.

