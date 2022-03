Will Smith, lo schiaffo a Chris Rock solo una farsa? Il dettaglio sfuggito a tutti che scatena il sospetto

28 marzo 2022 a

Tutta una farsa? Incredibile ma vero, il sospetto sta montando. Si torna alla notte degli Oscar 2022, allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock. L'attore - che da lì a poco avrebbe vinto la statuetta di miglior attore protagonista in Una famiglia vincente - King Richard - si alza, si avvicina al comico e lo colpisce. Un caso che sta facendo parlare il mondo intero. Un caso clamoroso e senza precedenti.

A scatenare la furia di Will Smith una battuta del comico sulla moglie, Jada Pinkett, che soffre di alopecia. Chris Rock si è infatti chiesto se si stesse preparando per il ruolo del Soldato Jane due. A quel punto, Smith si alza e tutto il resto è già storia.

Ma come detto in premessa, ora monta la "teoria del complotto". Chi la sostiene punta i riflettori su alcune circostanze che, in effetti, appaiono piuttosto insolite. La prima è l'audio del colpo: il rumore fa sospettare che lo schiaffo fosse rivolto proprio al microfono del comico, il quale non sembra accusare alcun tipo di conseguenza per l'aggressione appena subita.

Ma non solo. In molti hanno notato come durante la battuta "incriminata", Will Smith ridesse di gusto, mentre al contrario Jada Pinkett non l'aveva gradita affatto. Possibile che dopo una risata si scateni tale rabbia? Certo, possibile perché Smith potrebbe essersi accorto soltanto dopo del fatto che la consorte era molto amareggiata per la freddura di dubbio gusto. E insomma, tanto basta a far dilagare la teoria del "complottone". Ovvero, tutto preparato. Difficile crederlo, ma tant'è.

