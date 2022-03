Will Smith, "una malattia mentale": cosa c'è dietro lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar

29 marzo 2022 a

"Quando non riesci a controllare i tuoi impulsi, è un segno di grande malattia mentale": il conduttore radiofonico Howard Stern ha parlato in questi termini di Will Smith dopo lo schiaffo tirato a Chris Rock sul palco degli Oscar. A scatenare l'attore, che nel corso della cerimonia è stato pure premiato come Miglior attore protagonista, è stata una battuta del comico sulla testa rasata della moglie Jada Pinkett. Quest'ultima infatti soffre di alopecia e per questo preferisce rasarsi i capelli.

"Non era certo uno scherzo offensivo. Non era nemmeno una bella battuta", ha continuato Stern, 68 anni, dureante il suo SiriusXM Show. Secondo lui, l'unica cosa emersa è che Will ha "problemi reali. Non ci ha pensato due volte a quello che stava per fare. È pazzesco, quando non riesci a contenerti in quel modo". Il conduttore, poi, ha definito il comico "un'anima gentile" che stava solo cercando di fare il suo lavoro, mentre Smith è "chiaramente un pazzo".

Stern, come riporta PageSix citato da Dagospia, ha lodato Rock per il modo in cui ha reagito allo schiaffo ed è andato avanti come se nulla fosse. E poi ha giudicato inaccettabile il fatto che nessuno dei presenti abbia fatto nulla per evitare quella situazione: "Hollywood si indigna per ogni piccola cosa. Ma nessuna persona si è alzata e ha detto: 'Aspetta, abbiamo una situazione fuori controllo qui'". Il conduttore radiofonico infine si è posto una domanda: "Come è possibile che gli sia stato permesso di restare seduto lì per il resto della cerimonia, a continuare a ridere e divertirsi con sua moglie?".

