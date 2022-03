Bruce Willis, addio al cinema: "Afasia", il suo dramma di salute. Cosa c'è dietro la malattia

31 marzo 2022 a

a

a

Bruce Willis, 67 anni, il divo di Hollywood, dice addio al cinema perché non è più in grado di recitare. La notizia che ha sconvolto Hollywood arriva direttamente dai suoi familiari con un post pubblicato sul profilo Instagram dell'attore americano: "Vogliamo condividere con i suoi straordinari sostenitori, come famiglia, che il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive", si legge nella dichiarazione.

"Fedez, il raro tumore al pancreas? Qual è il rischio più grande": le indiscrezioni del dottor Paganelli

"Di conseguenza, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia e apprezziamo molto il vostro continuo amore, la vostra comprensione e supporto". E ancora: "Come dice sempre Bruce, 'Vivi il momento' e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo", concludono i familiari dell'attore.

L'afasia si verifica in genere dopo un ictus o un trauma cranico, ma può anche svilupparsi gradualmente a causa di un tumore al cervello a crescita lenta o di una malattia che provoca danni neuro degenerativi.

Fedez ancora in ospedale, il gesto dei bimbi ricoverati: una storia che "spacca" il cuore

La notizia di Willis, uno degli attori più amati di Hollywood, si è subito diffusa online mentre i fan hanno reagito con sgomento. Durante la sua carriera durata oltre quattro decenni, Willis ha accumulato più di 5 miliardi di dollari al botteghino in tutto il mondo grazie a film campioni di incassi come la serie di 'Die Hard', 'Pulp Fiction', 'Il sesto senso'. Il celebre attore statunitense negli ultimi tempi aveva lavorato costantemente e frequentemente. Ha girato numerosi thriller d'azione che usciranno nel 2022, tra cui 'Gasoline Alley', 'A Day to Die' e 'Fortress 2'. Il comunicato che annuncia il suo addio alle scene è firmato dalla moglie di Bruce Willis, Emma Heming, dalla sua ex moglie la celebre attrice Demi Moore e dai suoi cinque figli (Rumer, 33 anni; Scout, 30 anni; Tallulah, 28 anni; Mabel, 9 anni ed Evelyn, 7 anni).

"Nessuno può saperlo". Il raptus di Will Smith, il dubbio di Garbiele Muccino: a Hollywood si dice che...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.