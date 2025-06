Bruce Willis, il suo volto oggi: la figlia pubblica le foto, è bufera

Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, Bruce Willis torna a farsi vedere sui social, il tutto per un controverso un post condiviso dalla figlia Tallulah. L’attore, che ha compiuto 70 anni, è stato fotografato in alcuni momenti teneri insieme alla figlia, immagini che hanno subito fatto il giro del web. Da quando ha ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale, Willis si è ritirato dalla vita pubblica, circondato dal sostegno della sua numerosa famiglia, che include anche l'ex moglie Demi Moore.

Tallulah, 31 anni, nata proprio dal matrimonio con l'attrice, ha pubblicato alcune foto in cui si mostra mentre abbraccia il padre. Entrambi appaiono tranquilli e affettuosi, regalando ai fan uno sguardo intimo e toccante della loro quotidianità.

Tuttavia, la condivisione di questi scatti non è passata inosservata e ha suscitato molte critiche. Tallulah, insomma, è finita nel mirino dei social (e non solo). L'accusa? Quella di voler esporre pubblicamente il padre in un momento così delicato. La sua risposta non si è fatta attendere: "Come famiglia siamo molto discreti nel pubblicare qualcosa. Oggi è stata una bella giornata, piena di sorrisi e ho deciso di mostrarla al mondo perché so cosa rappresenta lui per tutti", ha tagliato corto Tallulah. E le foto che ha pubblicato, oggettivamente, sono scatti carichi di amore e pieni di sorrisi.