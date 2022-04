Amici, Alessandra Celentano insulta i siciliani: "Non parla italiano perché...", si scatena il caos

04 aprile 2022 a

Nel mirino della polemica finisce nuovamente Alessandra Celentano a causa di una battuta infelice detta durante una puntata del serale di Amici di Maria De Filippi contro uno dei concorrenti in gara, il giovane Nunzio Stancampiano, per il suo accento siciliano.

Il tutto è nato dopo l’esibizione del ragazzo, il quale aveva realizzato durante la settimana dei tutorial ironici di musica latina per la maestra Celentano. La risposta della Celentano è stata un’imitazione dell’allievo e della sua forte cadenza siciliana dicendo: “Io lo voglio bene” a sottolineare come il ragazzo faccia spesso errori di grammatica. La conduttrice accortasi dello strafalcione della collega cerca di rimediare facendole notare l’errore, ma la maestra rincara la dose dicendo: “ma parla così perché è siciliano”.

Dopo queste pesanti affermazioni i social, ma non solo, hanno mostrato tutta la loro indignazione verso la maestra la quale ha provato a difendersi dicendo: “la Sicilia è molto bella, io la amo”. Ma ormai non si poteva più tornare indietro. “L'offesa fatta da Alessandra Celentano, durante una puntata della trasmissione Amici, al bravo ballerino Nunzio Stancampiano e a tutti i siciliani è intollerabile. Pretendiamo le scuse da parte della Celentano e il suo impegno ad approfondire la conoscenza della lingua e della cultura siciliana” afferma il leghista Gelarda.

A difendere il ragazzo è intervenuto anche il sindaco di Cerda, Salvatore Geraci: “Abbasso Celentano, la “maestra” che durante la trasmissione di Amici ha offeso il concorrente siciliano Nunzio, dicendo che non sa parlare italiano perché siciliano. Celentano sei semplicemente disgustosa: viva la Sicilia, viva la cultura siciliana. Come sindaco siciliano, in difesa e a tutela della onorabilità della Sicilia, scriverò una nota di protesta alla trasmissione Amici con pretesa di pubbliche scuse. Le parole delle Celentano sono inaccettabili. Nessuno tocchi la Sicilia.” Una totale disapprovazione per la maestra di Amici, la quale però deve ancora controbattere pubblicamente.

