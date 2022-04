Dayane Mello, "la scop*** più bella della mia vita". Confessione da censura: lui? Un super-vip, il nome

13 aprile 2022 a

Al Pupa Party una nuova rivelazione ha scatenato il web. Il format commenta tutto ciò che accade nel programma di Barbara D’urso, La Pupa e il Secchione, ed è condotto dall’attore Andrea Dianetti e dalla modella Dayane Mello. A far parlare di sé nell’ultima puntata è proprio la presentatrice brasiliana che ha svelato un dettaglio piccante della sua vita privata. A suo dire la Mello avrebbe avuto un flirt con il rapper Kanye West.

Il vip nell’ultimo periodo è entrato in un vortice del gossip a causa della sua separazione con la modella Kim Kardashian. Ma pare che lui non abbia preso bene questa decisione e abbia cercato in tutti i modi di ricostruire il rapporto con Kim, senza nessun risultato.

Dayane è conosciuta al grande pubblico per aver intrapreso conoscenze con personaggi famosi, come il calciatore Mario Balotelli o l’ex tennista cileno Nicolás Massú, vincitore dell’oro olimpico ad Atene 2004. Sul rapper la modella ha dichiarato durante il programma: “Kanye West l’ho conosciuto molto bene, siamo stati più che amici. Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme ed è un figo della madonna. C’è stato un bel feeling con lui”. Rivela anche un dettaglio hot della loro frequentazione: “È stata una delle esperienze più belle della mia vita, è durata una, due, tre notti. Una delle sco**** più belle della mia vita”. Insomma una dichiarazione senza filtri quella che ha svelato al pubblico del Pupa Party. Infine la ragazza ha voluto chiarire anche un altro flirt che i media le avevano attribuito: quello con l’attore Leonardo di Caprio. Dayane ha rivelato che sono solo buoni amici.

