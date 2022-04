Maneskin, Damiano David "pagliaccio"? "Benvenuti...", la risposta al veleno ai filo-putiniani

19 aprile 2022 a

a

a

Non si è fatta attendere la risposta del front man dei Maneskin, Damiano David, dopo l’esibizione al Festival Coachella in California. La band ha suonato al famoso festival conquistando il pubblico. Un messaggio in particolare ha colpito i fan e non solo. A fine performance il gruppo ha presentato il nuovo singolo Gasoline, un vero e proprio inno contro la guerra in Ucraina. Damiano prima di uscire di scena ha però urlato: “Ucraina libera, f**k Putin”.

"Fan***o Putin. Vi divertite? Noi...". Damiano David fuori controllo: come lo insulta in mondovisione | Video

Questo gesto ha suscitato non poche critiche e indignazioni, e i social si sono scatenati per attaccarlo. “Ma quanto è pagliaccio Damiano dei Maneskin da 1 a 10? Incredibile” scrive un utente. E un altro attacca ancora: “Una band di pagliacci costruiti non veri per un popolino ignorante. Fuck Maneskin”. Anche un vip dello spettacolo si è schierato contro il front man. Chef Rubio ha così scritto: “In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grr quanto siete ribelli cazzo”. E ancora rincara la dose scrivendo: “Sarebbe bello che i Maneskin, vista la visibilità che hanno, scrivessero e cantassero una canzone per Gaza, per la Palestina e invitassero a boicottare sotto tutti i fronti Israele”.

"Damiano servitore di Satana: dobbiamo liberarcene". Dalla Russia la minaccia di morte a mr Maneksin

Di fronte a tutte queste critiche Damiano non ha esitato a rispondere ai suoi connazionali in una storia Instagram. Semplicemente il 23enne ha commentato con un sarcastico “Benvenuti in Italia”. Con queste tre parole il front man ha messo a tacere gli haters. Almeno per questa volta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.