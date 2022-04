Liza Minelli in sedia a rotelle, "sabotaggio la notte degli Oscar". Retroscena choc

Francesco Fredella 22 aprile 2022 a

Liza Minelli sabotata a La notte degli Oscar? Forse. Meglio usare il condizionale. Quest'anno, dopo lo schiaffo di Will Smith al conduttore per una battuta infelice, la notte degli Oscar di quest'anno torna a fare discutere. Un amico della Minelli, si tratta del pianista Michael Feinstein, dice che la cantante è rimasta «molto delusa» dalla sua apparizione al Dolby Theatre.

Spunta, così, un retroscena abbastanza pesante. «Ha accettato di apparire agli Oscar solo se fosse stata su una sedia da regista, perché ha avuto problemi alla schiena» ha raccontato Feinstein martedì, parlando al The Jess Cagle Show di SiriusXM. «Ha detto: 'Non voglio che la gente mi veda zoppicare là fuori. Sai, voglio avere un bell'aspetto. Non voglio che la gente si preoccupi di me», racconta l'insider.



Secondo le indiscrezioni, durante la notte degli Oscar, sarebbe stato tutto programmato affinché Liza Minnelli arrivasse sul palco accanto a Lady Gaga su una sedia da regista. Ma le cose, poi, sarebbero andate in maniera diverse: il fuoriprogramma (chiamiamolo ancora una volta così) tra Will Smith e Chris Rock avrebbe cambiato tutti i piani. Sconvolgendo l'organizzazione della serata.

La spifferata arriva anche da Feinstein, direttore di scena, che avrebbe informato la Minelli pochi minuti prima della sua apparizione: niente sedia da regista, ma la sua sedia a rotelle sul palco. «Era nervosa e questo la faceva sembrare fuori. Riuscite a immaginare di essere improvvisamente costretti a essere visti da milioni di persone nel modo in cui non vorreste essere visti? Questo è quello che le è successo», riferisce Feinstein.



La diva di Hollywood, tra le più amate al mondo, è arrivata su quel palco abbasta nervosa. Accanto a lei c'era Lady Gucci, che l'ha tranquillizzata. La scena ha intenerito tutti, ma i retroscena non mancano.

