Federica Balestrieri dov'è finita? Ecco cos'è diventata dopo aver mollato la Rai

Che Federica Balestrieri avesse abbandonato la Rai era risaputo. La vera novità è cosa l’ex giornalista si sia inventata per vivere. L’abbiamo vista impegnata prima con la Formula 1, poi al timone della conduzione di Pole Position per passare poi al TG1 a raccontare la moda. A un certo punto però, dopo 23 anni di onorata carriera, precisamente nel 2017, la scelta di mollare tutto e licenziarsi.

“Non volevo più essere schiava del lavoro. Ho detto basta e mi sono licenziata. In fondo che te ne fai dei soldi se non hai tempo per spenderli e sei sempre stressata?” confessa la Balestrieri in un’intervista per Fanpage.it. Inizialmente l’ex volto Rai si è dedicata al volontariato. Ma la sua strada l’ha trovata in un viaggio in India. “Ho comprato dei tessuti, li ho portati da un sarto e abbiamo fatto un pantalone, una gonna, una giacca e un vestito. Quattro capi, moltiplicati per cinquanta pezzi in tutto. Quando sono tornata in Italia, ho invitato delle amiche e li ho venduti in un pomeriggio. Ho capito che piacevano e da lì ho dato il via alla mia attività”.

La Balestrini inizialmente ha iniziato a vedere i suoi pezzi per i mercatini e poi la decisione di aprire l’e-commerce: Dress more whit less. Aperto nel 2019 e che durante la pandemia ha riscosso un enorme successo. Quando le viene chiesto quale sia il vantaggio più eclatante dal suo licenziamento, lei risponde: “Non sono più schiava, ho la libertà di organizzare il mio tempo. Per me questo è meraviglioso.”

