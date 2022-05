Fedez beccato così insieme a... clamoroso, pace fatta? La foto che cambia la storia

17 maggio 2022 a

Sembra essere tornato il sereno tra Fedez e Fabio Rovazzi.I due ex soci sono stati beccati ieri sera, lunedì 16 maggio, al Fabrique di Milano al concerto di Tananai. Dopo lo scambio social con J-Ax, adesso è la volta di Fabio Rovazzi. Durante il concerto il marito di Chiara Ferragni si è esibito per la prima volta dopo l'operazione al pancreas dello scorso marzo. Oltre a divertirsi di nuovo di fronte al pubblico il cantante ha duettato insieme al collega Tananai la canzone che hanno inciso insieme Le Madri degli Altri.

Ecco poi che, durante la serata, Fedez è stato beccato dai più attenti affianco dell'ex socio Fabio Rovazzi in terrazzina. I due sembravano essere ritornati ai vecchi tempi quando uscivano a ballare e a divertirsi insieme. Al momento, però, non hanno rilasciato ancora nessuna dichiarazione riguardo il loro rappacificamento.

Ecco le immagini di Fedez e Rovazzi al Fabrique di Milano:

Fedez sembra però essere propenso a recuperare le vecchie amicizie, dato che qualche giorno fa si è ripreso in una storia Instagram interno a cantare Senza Pagare, hit del 2017 incisa con l'ex amico J-Ax. I due avevano litigato duramente per poi non rivolgersi più la parola. Almeno fino ad ora. Il papà di Leone e Vittoria, per la gioia e lo stupore dei fan, ha taggato il cantante nella storia Instagram, il quale ha risposto a sua volta. Ci sarà quindi il grande ritorno del trio Fedez, J-Ax Rovazzi? I tre avevano collaborato sotto l'etichetta Newtopia, fondata nel 2013 dallo stesso Fedez e Aleotti. Nel 2018 la decisione di prendere strade diverse abbandonando il rapper, sia dal punto di vista lavorativo sia nella sfera del privato. Oggi però le cose sembrano cambiate. Cosa bolle in pentola?

