Blanco, agguato della fan: gli afferra e palpeggia le parti intime. E lui... Ecco il video

Blanco è un sex symbol. Un vero sex symbol. Le ragazze impazziscono per lui, che ha trionfato a Sanremo con Mahmood. Adesso si apprende che una fan sfegatata l'avrebbe palpeggiato. E sui social esplode il caso. L'episodio sarebbe avvenuto in piazza Duomo a Milano, durante il concerto di Radio Italia, dove Blanco ha cantato i suoi più grandi successi: "Blu celeste", un brano che segna tutti, e "Brividi", con cui si è esibito al Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest. Il video è comparso su TikTok e riprende il gesto di una ragazza che tocca le parti intime del cantante. Cala il gelo.

Radio Italia festeggia i suoi primi 40 anni e torna col concerto in piazza Duomo a Milano

I commenti al video infiammano la rete. Qualcuno si domanda: si tratta di una molestia? Se fosse accaduto a una cantante cosa sarebbe successo? Intanto, sempre sui social, un utente scrive: "Grazie alla ragazza che mette la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo". Spuntano commenti a pioggia, ma ovviamente il popolo della rete appare abbastanza diviso su questo argomento.

Blanco pare che sia fidanzato. A Torino, in occasione dell'Eurovision, è stato avvistato con una ragazza ventenne che si chiama Martina. Sfrecciavano sul monopattino elettrico per le vie della città e ai fan questo dettaglio non è affatto sfuggito. Lui per adesso non commenta: silenzio assoluto, ma il fatto che ci sia una nuova donna nella sua vita apre possibili scenari. La ragazza in questione pare sia una modella ed influencer, lontana dal mondo della tv.

