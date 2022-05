Francesca De Andrè, "il sangue usciva da ogni parte del mio corpo": aggredita dall'ex, come sta ora

25 maggio 2022 a

"Subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. Annullavo me stessa mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo": Francesca De Andrè ha parlato della relazione tossica con il suo ex fidanzato in un'intervista col settimanale Chi. È la prima volta che la giovane parla di questo rapporto malato a un giornale.

Francesca, dopo l'esperienza del GfVip, aveva provato a voltare pagina conoscendo un altro uomo e un altro amore, Gennaro. Ma poco tempo dopo, finito il reality, la De Andrè aveva deciso di tornare insieme al suo ex Giorgio. Per lui aveva lasciato tutto, anche la sua città, e si era trasferita a Lucca. La giovane, però, ha scelto di non denunciarlo perché "lui aveva già in atto altre denunce". Sentendosi ingiustificatamente in colpa, era spaventata al pensiero di poter "peggiorare ancora di più la sua situazione".

"Ero a terra, il sangue usciva da ogni parte del mio corpo", ha raccontato nel dettaglio Francesca de Andrè. Quest'ultima già sui social qualche settimana fa aveva parlato di questo suo dramma. "Questo racconto lo abbiamo rimandato quattro volte perché Francesca era in ospedale con codice rosso. E questo non può e non deve succedere - ha scritto il giornalista Gabriele Parpiglia sui social -. Le foto relative al pestaggio per il momento non le abbiamo pubblicate, ma se dovessero servire solo per aiutare una ragazza incastrata nel circolo della tossicità di un amore fake, lo faremo". La De Andrè, invece, parlando della sua famiglia ha detto: "Ma quale famiglia? Quelli che mi hanno affidato al Comune di Milano in un orfanotrofio? Sono sola. Cerco solo un tetto. Sogno stabilità".

