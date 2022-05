Maneskin, scandalo a Cannes: "Me le fumo", Damiano fa impazzire i francesi

25 maggio 2022 a

Dopo aver vinto Sanremo, l’Eurovision, aver conquistato gli Stati Uniti e il pubblico alternativo del Festival di Coachella, i Maneskin sono sbarcati anche a Cannes. E lo hanno fatto nel loro stile: dopo “abbasso Putin” del Coachella, la rock band romana ha lanciato l’ennesima provocazione direttamente dall’hotel di Nizza in cui alloggiano. Sul suo account Instagram, Damiano David ha postato una foto mentre fuma, accompagnata dalla didascalia “mi fumo le Cannes”.

A seguire un’altra story in cui continua a fumare: molti l’hanno interpretata come una risposta alle insinuazioni francesi che volevano annullare la loto vittoria all’Eurovision per uso di cocaina (ovviamente mai avvenuto). Poi è arrivato il momento del red carpet, quello più rock di questa edizione del festival di Cannes: la presenza dei Maneskin è infatti giustificata dal film su Elvis Presley, che contiene anche la loro versione di “If I can dream”, la prima canzone incisa nel 1968 con riferimenti a Martin Luther King e al suo celebre discorso sull’uguaglianza razziale, “I have a dream”.

Dopo il red carpet e la visione del film, ci sarà il gran party Elvis a Cannes, con tanto di diretta social sull’account TikTok francese della Warner Bros. L’agenda dei Maneskin continuerà a essere piena di impegni anche dopo il festival: sono attesi da due concerti in Italia, il 23 giugno allo Stadio Comunale di Lignano Sabbiadoro e il 9 luglio al Circo Massimo di Roma. Dal 31 ottobre poi partire il primo tour mondiale, rimandato per la guerra in Ucraina scatenata dalla Russia.

