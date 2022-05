Claudio Lippi confessa:"Io e mia moglie.... Ho perso tutti due volte"

27 maggio 2022 a

Claudio Lippi si è confidato in una lunga intervista rilasciata per Il Corriere della Sera. Il conduttore ha spaziato su vari argomenti durante la chiacchierata, dalla famiglia, ai suoi successi più grandi ma anche ai momenti difficili che la vita gli ha presentato. Oggi Lippi, 76enne, vive in affitto in un quartiere residenziale a Roma, circondato dal verde.

Sembra essere una persona serena oggi ma non è sempre stato così. Un momento difficile per Lippi fu quando il padre incappò in un buco finanziario enorme a causa di un imbroglio, in questo caso il conduttore decise di accollarsi il debito pagando venti miliardi di vecchie lire da restituire in vent'anni. Fu dura ma ce la fece. Sono anche molti, fortunatamente, i momenti belli da ricordare, come la sua partecipazione a Giochi senza frontiere o la Corrida, oggi però il conduttore si riconosce pentito di aver abbandonato Buona Domenica dopo poche puntate. Da quell'ottobre 2006 Lippi non venne più chiamato a lavorare in televisione. Unica eccezione furono Antonella Clerici ed Elisa Isaordi l'hanno ospitato spesso alla Prova Del Cuoco.

Lippi ha una bellissima famiglia la quale, a suo dire, sono la vera forza della sua vita. Soprattutto la piccola nipotina Mia Summer, figlia di Federica: "È il senso della mia vita". Ci sono stati però momenti di crisi tra il conduttore e la moglie: "Dopo un periodo di crisi, siamo ritornati insieme. È stata lei stessa a volerlo, perché sotto una scorza dura cela una donna comprensiva e attenta". Sembra quindi essere tornato il sereno nella vita di Claudio anche se i momenti di sconforto sono stati diversi: "Io sono un uomo che nella vita ha perso tutto due volte. Oggi sorrido a tutti, anche a chi mi vuole male. E' la mia forza".

