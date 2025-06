Claudio Lippi, il dramma: "Vi prego, ridatemi la tv. E sui soldi..."

Claudio Lippi non si vede in televisione da un po' di tempo. Il conduttore è uscito di scena, lasciando spazio alle nuove leve. Ma lui sul piccolo schermo spera ancora di tornarci. E in un'intevista rilasciata a Fanpage, ha lanciato un vero e proprio appello alla Rai, a Mediaset ealle reti minori. L'obiettivo è trovare uno spazio nei palinsesti. "Vorrei fare un appello a chi ritenga di poter valutare una risorsa inutilizzata in questo momento perché il rapporto con il pubblico per me è vita", ha dichiarato Claudio Lippi.

"La mia vera ambizione è tornare davanti alla gente. Che sia Rai, Mediaset, Discovery o la piazza - ha proseguito il conduttore televisivo -. Dove c'è una telecamera per me è televisione. Certo, non pretendo compensi milionari come quelli di Stefano De Martino o di Amadeus, ma che mi si paghi l'esperienza e che si consideri che sono ancora una risorsa. Non è la carta d'identità che dichiara le capacità. È il cervello che conta, non l'età. Quindi quello che io chiedo è di fare una televisione che mi appartenga e che possa condividere con la gente comune che per me è più importante dei cosiddetti vip".