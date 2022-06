Amber Heard, l'ultima mossa a poche ore dalla sentenza: vendetta, come prova a rovinare Johnny Depp

02 giugno 2022 a

Il processo che ha visto protagonisti Johnny Depp e Amber Heard rimarrà nella storia per l’enorme seguito che ha avuto in tutto il mondo. Basti pensare che persino l’avvocato dell’attore, Camille Vasquez, è divenuta una celebrità: i video che la riguardano hanno ottenuto decine di milioni di visualizzazioni. Al di là del verdetto finale, che ha condannato la Heard a pagare all’ex marito 15 milioni di danni per averlo diffamato in quel famoso articolo scritto dall’attrice e pubblicato sul Washington Post nel 2018, in questo processo è emerso chiaramente che di fronte c’erano due esseri umani con seri problemi.

La loro relazione è stata certamente tossica, ma nel corso delle settimane è apparso chiaro che l’attrice sia stata più carnefice che vittima e che abbia raccontato un mare di bugie, partendo dalla violenza domestica per poi arrivare a sostenere addirittura di essere stata violentata e di aver avuto paura di essere uccisa. Agli atti del processo ci sono però gli audio in cui è la Heard che ammette di picchiare Depp, umiliandolo ripetutamente. Clamoroso anche quanto emerso sui brutti lividi che la Heard aveva mostrato sui social dando la colpa all’ex marito e che poi erano spariti già il giorno dopo. L’attrice si era giustificata sostenendo che li aveva coperti con un prodotto della Milani Cosmetics: a smentirla è stata l’azienda stessa, puntualizzando che il prodotto a cui faceva riferimento la Heard era uscito un anno dopo la presunta aggressione.

Insomma, da quello che è emerso non sorprende che la giuria abbia raggiunto un verdetto favorevole a Depp, tra l’altro all’unanimità. La Heard ha già annunciato che farà ricorso in Appello, continuando a recitare la parte della vittima oppressa dal sistema: in questo modo fa del male a tutte quelle donne che subiscono davvero violenza e che avranno paura a denunciare credendo al caso dell’attrice. Quest’ultima ha dichiarato di avere il “cuore spezzato” per il fatto che la “montagna di prove” non è bastata davanti allo “spropositato potete e influenza del mio ex marito”. Dal canto suo Depp è invece apparso sollevato di poter andare avanti con la sua vita: “Sei anni fa la mia vita, quella dei miei figli, delle persone a me care e quelle che per anni mi sono state vicine e hanno creduto in me sono cambiate per sempre. In un battito di ciglia. Sei anni dopo la giuria mi ha ridato la vita”.

