Vince Johnny Depp? "Cancella subito, ca***": dopo la sentenza l'insulto ad Amber Heard, si scatena il caos

Il verdetto che ha riguardato Johnny Depp e Amber Heard ha scatenato una serie di reazioni incontrollabili in tutto il mondo. Il verdetto a favore di Johnny Deep dopo più di 12 ore di consiglio ha ribaltato qualunque aspettativa sul caso: i giudici non hanno creduto alle accuse mosse dalla ex moglie all'attore di Hollywood e per di più i racconti basati sulle pesunte violenze subite dall'ex marito, secondo la Corte, sarebbero state provocate da vera malizia.



Lo scivolone di Lineker

Ma dopo la sentenza (ricordiamo che Amber Heard ha impugnato il verdetto), sui social si è scatenato un vero e proprio tsunami di reazioni. E una frase su tutte non è passata inosservata: quella dell'ex giocatore Gary Lineker. Su twitter l'ex calciatore e oggi opinionista tv, ha scritto "Deep vince e ottiene l'immunità di Heard".

Ma attenzione, nell'ultima parola si nasconde il grande tranello. Infatti Linker ha giocato su un fattore: l'assonanza in lingua inglese tra il cognome dell'ex moglie di Johnny Deep, "Heard" e la parola "herd" che significa invece gregge. Di fatto è come se Linker avesse scritto: "Deep vince e ottiene l'immunità di gregge".

Esplode la polemica sui social

Apriti cielo: sui social si è scatenato un vero e proprio inferno. Un utente ha chiamato in causa Lineker con parole pesanti: "Cancella subito, che c...", ma anche "cancella subito il tuo account". C'è chi è andato oltre. Come ricorda FanPage, c'è chi gli ha scritto "alle vittime di abusi domestici i tribunali hanno appena detto che non possono parlare del loro aguzzino...non è questione su cui scherzare".

Insomma l'ex giocatore è stato travolto dalle polemiche che non si spegneranno di certo nel giro di qualche ora.

