Villapapeete, Fam, Circo Nero Vagabondo: l'estate in disco regala veri show

All'inizio di giugno l'estate dovrebbe essere ancora lontana, per abitudini e calendario. In realtà, anche grazie al meteo, party e concerti fanno divertire giovani e meno giovani, in giro per l'Italia già da settimane. Alcune città, ad esempio Firenze, faticano a tenere a bada l'entusiasmo di chi finalmente può far tardi in centro, bevendo qualcosa con gli amici ascoltando musica. In generale però le adunate notturne, siano concerti di Vasco o dj set, prendono vita senza problemi.

Il successo assoluto della musica dal vivo va d'accordo con quello delle grandi discoteche: il motivo è che spesso i grandi artisti come Salmo, da sempre una delle stelle musicali italiane, una rockstar del rap capace di rinuncia a Sanremo, si esibisce dal vivo proprio in discoteca. Il 12 agosto '22 sarà sul palco della Praja di Gallipoli (Lecce), tra i locali italiani più rappresentativi quando si tratta di mettere insieme show, grandi star in una location 'strategica' (la Praja è a due passi dalla spiaggia di Baia Verde). Il 30 luglio qui c'è lo splendido revival del Deejay Time di Albertino, l'11 agosto le torte e la musica di Steve Aoki, il 4 il top dj francese Bob Sinclar... e sempre, le performance sul palco sono accompagnate da effetti speciali, luci e immensi schermi degni di un grande concerto in uno stadio.

Hanno un impatto davvero notevole anche gli spettacoli di Villapapeete, a Milano Marittima (RA), la disco del gruppo a cui fa capo anche Papeete Beach. I dj contano, certo, ma si resta a bocca aperta, già durante la cena grazie a ballerine e ballerini, performer, costumi. Perché chi è in console non può certo fare tutto da solo.

E' quel che succede anche durante gli show di The Beach Luxury Club, che prende vita da sempre al Domina Coral Bay di Sharm e da poche ore anche al Domina Zagarella, in Sicilia. Sul palco, durante e dopo cena, a due passi dal mare, vanno 12 artisti, 9 tra ballerini e performer e 3 cantanti, in un concerto che mette insieme piatti d'eccellenza e canzoni, bollicine e servizio all'altezza delle aspettative dei più esigenti.

Anche a Desenzano, al Fam, vanno in scena cucina di alto livello, cantina ben fornita e grande musica. Lo scenario del Garda rilassa, soprattutto dopo una giornata di sole da vivere proprio qui, magari dopo il brunch... L'atmosfera è poi quella di uno spazio pensato per essere familiare (Fam sta per Family). La musica di artisti come Maurizio Danesi e Roberto Ferro, musicista il primo e dj specialista in vinile il secondo, fanno il resto.

E che succede in Sardegna, in Costa Smeralda? La zona è nota per il lusso, ma anche la qualità musicale e artistica di ciò che propongono artisti e dj è decisamente alta. "Oltre a Fino Beach a Golfo Aranci, Fino Garden e Yacht Club a Porto Rotondo, curo la direzione artistica del Cone Club @ 7Pines, un resort 5 stelle a Baja Sardinia", spiega Nello Simioli, dj e art director di grande esperienza. "Sarà un’avventura molto stimolante, di livello qualitativo assoluto... che ogni settimana, la domenica notte, finirò al Ritual di Baja Sardinia con il party Keep the secret".

Per fortuna show d'eccellenza vanno in scena anche in città o in provincia. A Torino ci si emoziona con un party nuovo di zecca, Circo Nero Vagabondo, ogni sabato dall'11 giugno alle OGR, un evento organizzato con Big Mama Production. Gli artisti del collettivo guidato da Duccio Cantini interpretano personaggi fantastici, trasformando in mondi paralleli alla realtà che conosciamo. Questa volta poi interpretano un ruolo magico tutti i membri dello staff, non solo i performer sul palco.

Chiudiamo con il Molo di Brescia e il #Costez di Telgate (BG). A volte i dj in console sono celebri come i DJs from Mars o Andrea Damante, più spesso al sound pensano professionisti del sound come Dr.Space o ATCG oppure NZ DJ, insieme a vocalist che sanno il fatto loro come Aryfashion, Brio e Mapez. Quel che non cambia è la qualità assoluta degli show: ballerine e performer professionisti, luci e schermi immensi, party che girano il Mediterraneo come Vida Loca... ecco perché sia il Molo sia il #Costez sono spazi di successo assoluto.

