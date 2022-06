Mahmood e Blanco, "problemi tecnici". Disastro dopo il concerto: "Dopo Sanremo è successo qualcosa"

10 giugno 2022 a

Mahmood nella bufera dopo la sua esibizione al concerto organizzato da Radio Zeta a Roma. Una serata "storta" per un artista che di solito non sbaglia una nota. Il cantante è salito sul palco per l'evento e si è esibito con alcuni dei suoi brani più celebri, come "Inuyasha", "Kobra" e la più recente "Brividi", che ha cantato insieme al collega e amico Blanco. Proprio l'ultimo pezzo gli avrebbe creato più problemi.

La canzone vincitrice dell'ultima edizione di Sanremo non è certo delle più semplici. Ci sono infatti note altissime, falsetti e cambi di tono repentini. E così dopo le prime due esibizioni, qualcosa sarebbe andato storto. Mahmood avrebbe interpretato il pezzo sbagliando i ritornelli. La performance al di sotto delle aspettative è stata commentata parecchio sui social. Qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi che potrebbe esserci stato un problema tecnico. Mahmood potrebbe avere avuto difficoltà a sentire la base, per esempio. Dall’artista, però, non è arrivato per ora nessun tipo di commento.

Le sue stecche, comunque, non sono passate inosservate sui social. Qualcuno ha commentato: "Mahmood ha completamente stonato in 'Brividi' stasera", qualcun altro invece: "Stasera è senza voce, date una Benagol a quell'uomo". E ancora: "Comunque dopo Sanremo deve essere successo qualcosa". Non è la prima volta, tra l'altro, che Mahmood viene contestato per la performance del brano: anche alla finale di Eurovision Song Contest 2022 a Torino, il cantante non avrebbe dato il meglio di sé.

