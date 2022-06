Giulia De Lellis, drammatico racconto: "Ho passato le peggiori 24 ore della mia vita"

Francesco Fredella 17 giugno 2022 a

a

a

Giulia De Lellis di nuovo positiva al Covid (per la seconda volta). L'influencer lo annuncia sui social con un post. Eppure soltanto poco tempo fa aveva detto di essersi negativizzata, ora il Covid è tornato. Giulia racconta di stare molto male e che non si aspettava minimamente di avere sintomi così forti.

La seconda forma di Covid l'ha costretta a restare a letto con forte debolezza. "Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita! Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva”, scrive su Instagram dove fa il pieno di commenti dei suoi followers. Pubblica una foto mentre mangia: si tratta del suo primo pasto dopo due giorni di digiuno. Giulia spera di rimettersi in forma il prima possibile e si gode le coccole dei fan.



Cinque mesi fa, tra l'altro, aveva annunciato di aver contratto il Covid. Esattamente a gennaio 2022, proprio durante il suo compleanno (che ha trascorso a casa in quarantena). Anche in quel caso fu una forma abbastanza aggressiva che le portò un attacco di ansa al punto che dovette recarsi in ospedale. Sul lato amore, invece, tutto procede al meglio: la sua storia con Carlo Beretta, rampollo della storica famiglia molto facoltosa. Alcuni giorni fa sono circolate voci di crisi tra loro, ma a quanto pare potrebbe essere una fake news.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.