Fedez a LoveMi, si commuove sul palco. Chiara Ferragni inquadrata: crollo emotivo

Si alza il sipario. LoveMi, il mega concerto benefico voluto da Fedez a Milano, commuove tutti. Prima di tutto lui, che nei mesi scorsi è stato costretto a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al pancreas (l'annuncio sui social ha mandato in fibrillazione i fan). Oggi, però, Fedez è tornato allo splendore di un tempo. Quattro ore di musica, quattro ore di concerto trasmesso in diretta su Italia 1 (tra l'altro c'è stata anche la reunion molto attesa con J-Ax). I due rapper, amici per tanto tempo e ai ferri corti solo per pochi anni, si sono riabbracciati: il lieto fine di una favola. "Io e Ax abbiamo litigato, forse la canterò da solo questa canzone…". Inizia la base di Vorrei ma non posto, dice J-Ax che arriva sul palco. Magia. Sentimento. Emozione. "Io sono per la prima volta senza parole, suoniamo va", continua l’ex Articolo 31. Inizia lo spettacolo. Tanto spazio alla musica e alle donazioni. In prima fila, in lacrime, c'è Chiara Ferragni (spesso inquadrata dalla telecamera).

Fedez e J Ax, proprio come un tempo, cantano e incantano. Parte Italiana, la loro intramontabile hit. E lui dice: "Sono senza parole, per la prima volta in trent’anni, davvero". Sul palco spunta Jake La Furia e parte Salsa, a cui fa seguito Sapore di Fedez e Tedua, Assenzio, di Stash, Fedez e Levante, e di Ostia Lido del solo Ax.

Sul palco di LoveMi arriva anche Orietta Berti, un altro mito della musica italiana, che canta Mille. Poi Bella storia con Fedez, un altro grande tormentone. Poi Comunisti con il Rolex, "Musica del c…o" e tanto altro ancora. "Grazie a tutti voi, pubblico, per aver reso possibile ciò. Fino a tre mesi fa non credevo possibile di poter reggere un concerto di un’ora. Grazie ai medici e alla persona più importante che mi è stata vicino in questo periodo. Grazie a mia moglie", dice Fedez. Commosso. Lì, a pochi metri, ci sono Chiara Ferragni, e i bimbi. "Sono contento che abbiamo fatto questa cosa in questo momento. Sentivo che nelle nostre vite doveva esserci qualcosa: non farsi guidare dal rancore e dall’odio. Abbiamo messo sulla bilancia le cose positive e negative nostre e la bilancia è scesa subito su quelle positive”, continua il rapper. Emozioni allo stato puro.

