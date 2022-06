Aurora Ramazzotti, la vergogna: "Tronco di...", chi la insulta in diretta tv

29 giugno 2022 a

La gaffe di Aurora Ramazzotti sul palco di LoveMi è il pretesto per pubblicare, su Twitter, un commento dai contenuti assolutamente evitabili. "Ma tu guarda se devo leggere critiche nei confronti di Elenoire Casalegno, professionista da oltre 20 anni, e poi elogi a quel tronco di legno anonimo di Aurora Ramazzotti approdata in tv esclusivamente perché figlia di, voi non potete essere reali".





Ricapitoliamo: Aurora, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, conduce insieme alla Casalegno il concerto-evento di Fedez e J-Ax a Milano. Prima presentazione, e primo errore: Aurora introduce la cantante Rosa Chemical chiamandola però Rose Villain. "No scusate ho sbagliato!", si corregge subito con la consueta autoironia. Ma su Twitter e Insagram è pioggia di commenti e cattiverie gratuite. "Ci sono quelli belli, quelli bravi e poi c'è Aurora Ramazzotti. Che poteva almeno essere f***a quanto la madre... Ma manco quello. Ha preso il peggio da tutti e due. È difficile". O ancora: "Il problema che Aurora Ramazzotti vuole imporsi a tutti i costi, quando ancora è in carica Michelle Hunziker. Diversamente da altri figli di... Lei deve fare i conti con il fatto che la madre non è fuori dai giochi. Ma la sovrasta in bellezza e in bravura".

Fortunatamente, sono molti di più i commenti di chi la difende da tutto questo "odio gratuito". "Aurora criticata da gente seduta sul divano che non sa minimamente cosa voglia dire condurre davanti a x mila persone in diretta su Italia1. Troppo bello il mondo". "Aurora è una ragazza in gamba. E si vede", Aurora "è la dimostrazione che possono darti della raccomandata quanto vogliono, ma solo se sei spigliata, simpatica e talentuosa puoi raggiungere ciò che vuoi. Brava". "I peggiori nemici delle donne? Le donne. Vedi la Casalegno che non fa mai parlare Aurora Ramazzotti. Ditelo alla Papessa Gruber che pontifica sul 'feminine power' dall'alto delle sue spalline mitteleuropee".



Se sul piano professionale ogni critica, se espressa in maniera civile, è più che legittima, fare riferimento al "tronco di legno" appare piuttosto svilente. E forse è proprio un post della Ramazzotti in bikini, una settimana fa, a fornire la risposta migliore ad attacchi di questo tipo: "Ho da sempre una paura fottuta dell’obiettivo dei paparazzi, ho imparato molto presto che non perdona. Così, ogni anno cerco di schivarlo e quando li vedo sto mooolto attenta. Questa vacanza ero convinta di averli fregati, qualche ora fa ne ho incontrati tre e la conversazione è andata più o meno così: 'Ciao Auri, sei arrivata oggi?'. Io: 'No, giovedì! Vi ho fregati ehhhh?'. Loro: 'In realtà ti hanno già fotografata'. AHHHH. Quindi c’erano e non li avevo visti. Così sono andata a vedere se fosse già uscito qualcosa eee... Eccole qua in tutta la mia sensualità"

