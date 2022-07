Irene Fargo, morta a soli 59 anni la rivelazione del Festival di Sanremo

02 luglio 2022 a

E' morta a soli 59 anni Irene Fargo, cantante diventata famosa a inizio degli anni 90 per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston l'artista riuscì ad arrivare due volte seconda nella sezione Nuove Proposte, raccogliendo sempre un ottimo riscontro di critica e pubblico. Non sono state rese note le cause della morte, ma dalla cerchia più intima dell'artista filtrano voci di una grave malattia contro cui combatteva da qualche mese.



Flavia Pozzaglio, questo il nome all'anagrafe di Irene Fargo, avrebbe compiuto 60 anni a novembre. Cresciuta a Chiari, bresciana di nascita, a Sanremo presentò prima La donna di Ibsen nel 1991 (arriva dietro Paolo Vallesi), quindi Come una Turandot nel 1992 (quando vinse la celebre coppia "sanremese" composta ad Aleandro Baldi e Francesca Alotta): due brani dal testo e dalle musiche estremamente colte, che tradivano la fascinazione della cantante per le citazioni intellettuali e il mondo del teatro. Dopo l'esordio discografico con l'omonimo Irene Fargo nel 1990, arrivò il bis post-Festival con La voce magica della Luna. mentre l'ultima fatica risale al 2016, con Il cuore fa.



Ospite fissa a Buona domenica su Canale 5 e allontanatasi dai grandi palcoscenici, Irene Fargo da una ventina d'anni lavorava nei musical e per il cinema (suo, ricorda Leggo.it, era il motivo principale del film Nel mio amore firmato dalla scrittrice Susanna Tamaro in veste di regista, a conferma della grande fascinazione della Fargo per arte e scrittura).

