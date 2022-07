Antonio Cripezzi dei Camaleonti, il dramma: come l'hanno trovato morto in albergo

03 luglio 2022 a

Tremendo lutto nella musica italiana: è morto Antonio Cripezzi, leader e tastierista dei Camaleonti, mitico gruppo del Beat italiano fondato negli anni Sessanta. Il musicista è stato trovato senza vita in una camera d'albergo a Chieti, poche ore dopo essersi esibito con il gruppo a Parco di Villa di Riseis, a Pescara. Cripezzi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morto nel sonno per cause naturali. Cripezzi aveva 76 anni e in passato aveva già avuto problemi di salute, ma aveva sempre continuato a girare l'Italia suonando.

Dopo il concerto, Cripezzi e i Camaleonti erano andati a cena con alcuni fan, quindi erano rientrati in albergo per dormire. Stamattina la drammatica scoperta. Tra i messaggi dei colleghi, è Mario Lavezzi, famosissimo paroliere della nostra musica leggera nonché ex componente e fondatore del gruppo - tra i primi a scrivere: "Il mio caro amico di una vita Tonino Cripezzi se ne è andato nel sonno. Non posso crederci - scrive su Instagram - sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente i bei momenti vissuti insieme che terrò sempre nel mio profondo caro amico".

Poche ore prima era morta invece Irene Fargo, interprete diventata famosa a inizio anni Novanta per essere arrivata due volte seconda nella sezione Nuove Proposte sul palco dell'Ariston.



