Laura Pausini, crollo psicofisico: "Non riesco"

Il crollo psicofisica, in diretta su TikTok: diventa virale il video che vede una Laura Pausini piegata su se stessa, praticamente in lacrime, incapace di parlare e con qualche difficoltà a pronunciare frasi di senso compiuto. La cantante romagnola, autentica star mondiale e famosissima anche nel mondo latino, biascica vistosamente e non appare del tutto in sé. Intorno a lei, la figlia Paola, il marito Paolo Carta, alcuni amici, tutti intorno a tavola ad assistere allo show. Esilarante, perché fortunatamente il "crollo" della Pausini è dovuto a un bicchiere di vino mescolato ad acqua. Innocuo, peccato che l'interprete di La solitudine sia astemia. E gli effetti anche di così poco alcol siano devastanti.





"Ve l'ho sempre detto che sono astemia", ripete trovando la forza di parlare, tra un singhiozzo e l'altro. La Pausini si mette le mani sul volto, consapevole del suo stato di lucidità precaria. Intorno a lei, ridono tutti come matti, in un clima quasi isterico. La figlia Paola, tenerissima, si avvicina alla mamma per sincerarsi delle sue condizioni ma Laura non riesce a ricomporsi, ormai travolta dall'attacco di riso leggermente alticcio. "Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino mischiato con l'acqua", si difende, faticando a tenere gli occhi aperti.

Ovviamente, il video di pochi secondi è diventato virale e ha attirato sulla cantante una valanga di commenti affettuosi: "Queste risate fanno bene al cuore e all'anima". E possono pure risolvere una serata.

