Arabgt cambia uno specchietto in modo ironico, su Tik Tok mezzo milione di visualizzazioni

Francesco Fredella 15 luglio 2022 a

a

a

Ancora lui. Ancora Arabgt, una delle star di Tik Tok, appassionato di motori. I suoi video hanno raccolto migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo. L'ultimo ad esempio segna mezzo milione. Arabgt indossa la tuta da meccanico e sostituisce uno specchietto. Anche nelle vesti di meccanico va fortissimo lasciando tutti senza parole. Il cliente è soddisfatto: 250 euro per il montaggio. Ecco l'opera d'arte, ma c'è un fuoriprogramma virale. Guardate il video.





Chi è Arabgt? Sofiane Antonio Rabeh in arte “ Arabgt “ è un musicista nato a Schio in Vicenza nel 1996 e attualmente è tra i più promettenti della scena musicale sotto la label Ar.ms Empire.



Arabgt è famoso in italia per le sue canzoni come: CA$HOUT , FACCIAML ,GUCCI DRIFT e PSYCOGT. Ma Arabgt non solo è famoso per la sua musica ma anche grazie ai suoi account social super seguiti da appassionati di auto; lui, infatti, amante di auto è un musicista e digital creator di successo che è riuscito ad unire il suo amore per la musica con l’amore per le auto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.