Tiziano Ferro, botta clamorosa: quanto gli porta via il Fisco

Il fisco italiano pignora 9 milioni di euro a Tiziano Ferro, che risiede ormai da anni a Los Angeles. La decisione, confermata nei giorni scorsi dal Tribunale civile di Latina e riportata da Latina Oggi, si riferisce ad un contenzioso che risale a diversi anni fa. Secondo il quotidiano locale, è stata convalidata l’esecuzione esattoriale intrapresa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ai danni di Tiziano Ferro per un debito di 9 milioni di euro.

La decisione del Tribunale civile di Latina sarebbe arrivata con una sentenza dello scorso 15 luglio. Il tribunale avrebbe dunque rigettato la sospensione del pignoramento presso la Tzn Srl, la società riconducibile al cantante. Quest’ultimo avrebbe omesso di versare Irpef, Irap e Iva relative ai periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008.

Una botta non da poco per le tasche del cantante che da anni combatte la sua battaglia con il Fisco. Di certo con questa mossa si chiude probabilmente il contenzioso tra Tiziano Ferro e l'Agenzia delle Entrate che come è noto durava da parecchio tempo. Bisogna capire se i suoi legali presenteranno ricorso. Ma questo round a quanto pare è andato a favore del Fisco...

