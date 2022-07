Giovanni Allevi, trovata morta in casa la sorella Maria Stella: l'ipotesi del suicidio

19 luglio 2022 a

a

a

Altro dramma per Giovanni Allevi. Dopo la scoperta di un mieloma, il compositore è stato raggiunto da un'altra terrificante notizia: la morte della sorella. Maria Stella è stata trovata priva di vita la scorsa notte nella sua casa di Ascoli Piceno. A trovare il corpo un familiare che è andato nella sua abitazione perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Anche se non sarebbero stati trovati biglietti, gli inquirenti credono si sia trattato di un gesto volontario. La donna faceva da sempre l’insegnante e abitava da sola. La Procura di Ascoli Piceno ha disposto una ricognizione del corpo che dovrebbe essere effettuata nel pomeriggio.

Video su questo argomento Giovanni Allevi: "Volete una vita fuori dall'ordinario? Vi spiego come"

Solo qualche settimana fa Allevi ha dovuto affrontare un altro problema: "Non ci girerò intorno - aveva spiegato ai suoi fan -, ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa". Nella speranza di trovare la forza per affrontare quanto sta accadendo, il compositore ha deciso di scrivere un brano dal titolo "Mieloma".

"Ho un tumore. Perdonatemi...". Giovanni Allevi. l'annuncio-choc: cosa lo ha colpito

"Il primo giorno di ricovero ho iniziato a scrivere un brano per Violoncello e Orchestra, ispirato da quella melodia - aveva raccontato -. Mi sono entusiasmato all’idea che la composizione del brano avrebbe accompagnato tutto il tempo della terapia, come fosse un diario di emozioni fatto solo di note, e quando la mia battaglia sarebbe finita, avrei celebrato la vittoria sulla malattia dirigendo “Mieloma” in teatro, con un grande solista al Violoncello. La composizione mi sta assorbendo giorno e notte. È pura follia, lotta, dolore, ebbrezza, entusiasmo, gioia sfrenata, meditazione".

Giovanni Allevi e il cancro, cos'è il mieloma che lo ha colpito: sintomi, rischi e conseguenze

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.