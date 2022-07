Joan Collins, tacco 15 a 89 anni? Fine atroce per la star: ricoverata

Francesco Fredella 20 luglio 2022 a

a

a

Colpo di tacco. A volte troppo alto. Accade che Joan Collins non rinunci al tacco 15 a 89 anni. E quel tacco diventa pericoloso: l'attrice americana cade e viene ricoverata in ospedale. Un brutto episodio che fa il giro della Rete in poco tempo.

L'attrice quasi novantenne è celebre per la serie tv Dynasty, ma nonostante l'età non rinuncia affatto ad indossare i tacchi. Vuole continuare ad essere una vera ex symbol del cinema hollywoodiano, stavolta ha rischiato grosso. Vi sveliamo cosa è accaduto. Una passeggiata come tante altre, nella bellissima città di Monaco, quando all'improvviso l'attrice perde l'equilibrio e cade. La corsa in ospedale in aereo. Adesso, dicono i ben informati, sta bene ed è tornata a casa a St. Tropez. "Il dolore è stato atroce, ma fortunatamente l’ha affrontato e ora sta bene – spiega il portavoce della star –. È nel sud della Francia e si sta godendo il resto delle sue vacanze".

Apprensione per i fan. Che, però, si sono tranquillizzati dopo la foto sul suo yacht: "Godendomi una fantastica giornata fuori una settimana prima che dovessi andare al Princess Grace Hospital di Monaco per un nervo schiacciato nella gamba. Una cosa poco divertente, ma sono stati fantastici", dice ancora Joan Collins. Stavolta indossa un paio di mocassini bianchi, come potete vedere dal post su Instagram qui in calce...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.