Elodie, colata di odio contro Giorgia Meloni: "Fa paura"

24 luglio 2022 a

Con le elezioni che sorridono al centrodestra, ecco che Elodie fa propaganda per la sinistra. Già nota per aver attaccato Giorgia Meloni, la cantante si scatena sui social commentando il programma presentato da Fratelli d'Italia. Poche parole, ma che bastano a far capire la sua tendenza politica. "A me sinceramente fa paura", è la replica a un tweet di un altro utente che riassume le parti a suo dire "più significative".

Tra questi la "difesa della famiglia naturale", la "ridiscussione di tutti i trattati UE a partire dal fiscal compact dall’euro", "l'espulsione immediata per gli stranieri che delinquono ed esecuzione della pena nello Stato di provenienza". Poi "la difesa è sempre legittima". Ma non è finita qui: "l’istituzione di quote di immigrazione regolare solo per nazionalità che hanno dimostrato di integrarsi e che non creano problemi di sicurezza". Al quinto punto la "tutela della nostra identità dal processo di islamizzazione" e il "divieto di utilizzo di termini stranieri negli atti ufficiali e normativi".

Elodie non è nuova ad attacchi gratuiti contro la Meloni. Solo qualche giorno fa, in riferimento alla numero uno di FdI, se ne usciva così: "Non sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini neanche. Questo è quello che mi disturba di più del fascismo. Possiamo avere idee diverse, vedere la vita in modo diverso, ma non c’è bisogno di tutto quel livore, quella cattiveria, inca***a. Stai calma".