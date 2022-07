Monica Bellucci, "si spogliò davanti a tutti e...": la rivelazione scomodissima

25 luglio 2022 a

"Con una sicurezza mai vista si spogliò completamente davanti a tutti, attraversò lo studio, e si mise a letto. Una scena pazzesca. Rimanemmo a bocca aperta": Enrico Vanzina, intervistato dal Messaggero, parla di Monica Bellucci, facendo riferimento a un episodio del 1991, quando insieme a Dino Risi lavorò al film "Vita con i figli", con protagonista Giancarlo Giannini. A tal proposito il regista ricorda: "Risi, prima di una scena in cui lei doveva essere nuda a letto, le disse di mettersi sotto le lenzuola. E lei: Se devo essere nuda, nessun problema".

Vanzina ha parlato della sua carriera in generale, soffermandosi soprattutto sulle attrici protagoniste dei suoi film. Tra queste Megan Gale, che pare non sia stata scelta per "Vacanze di Natale" del 2000, ma imposta: "Sì. E la prima volta che venne sul set, all'alba, senza trucco, rimanemmo un po' così... Era sempre bella, ma diversa. E poi molto alta. Le bellissime devono essere come Liz Taylor: piccoline", ha raccontato.

Stando al suo racconto, la "più bella" con cui abbia mai lavorato è stata "Virna Lisi. Lei riusciva sempre a mettere in contatto la bellezza del suo viso con il cuore. E poi lei è stata bella a tutte le età. Una donna unica". Parlando della sua vita privata, poi, Vanzina ha rivelato che il suo primo amore fu "Barbara Mastroianni, la figlia di Marcello. Avevamo 16 anni. A lui piaceva molto avermi intorno nella sua villa a Castiglioncello, viveva circondato dalle tante donne della sua famiglia". Mentre sulla moglie, Federica Burger, ha detto: "L'ho incontrata nel 1975, in un bar di Porto Ercole. L'ho vista e le ho subito parlato: è stata il grande amore della mia vita".