Tiziano Ferro irriconoscibile: il video che fa il giro del web

Capelli lunghi, diversi chili di troppo, timido all'inverosimile. Ma questo è davvero Tiziano Ferro? Se lo sono chiesto tutti guardando il video amatoriale postato sui social che mostra la star ad appena 16 anni esibirsi a Latina cantando "Finalmente tu", brano scritto dagli 883 per Fiorello. Era il 1996. Di anni ne sono passati parecchi e di quel ragazzino sembra scomparsa ogni traccia se non la voce, cristallina, profonda ed emozionante, ieri come oggi.

All’epoca Tiziano Ferro, ricorda Gossip e Tv, stava vivendo un periodo non facile: il cantantein diverse interviste ha raccontato che a causa della sua timidezza venne spesso emarginato dai compagni di classe durante l'adolescenza e soffrì di bulimia con conseguente sovrappeso, arrivando a pesare centoundici chili. Non si arrese, non si spezzò e si prese la sua rivincita nel 2001, anno in cui sfondò nel mercato musicale italiano con Xdono, brano che ha fatto da apripista all’album Rosso relativo. Un successo che ha lanciato il cantante nell’olimpo della musica.