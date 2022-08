Roberryc si lancia sul pubblico? Orrore a Pescara: subisce molestie brutali

06 agosto 2022 a

Il suo vero nome è Roberta Carluccio, ma è ben più famosa come Roberryc, nome d'arte che utilizza sui suoi social e negli spettacoli live, quando si esibisce con le sue "girls". Si tratta di una influencer, piuttosto famosa tra i più giovani. E ora è balzata agli onori delle cronache per un fatto increscioso avvenuto nel corso di una serata in discoteca al Caffè del Mar di Pescara. Un bruttissimo episodio di molestie, che ha denunciato sui suoi profili social.

Nel corso della serata, la ragazza ha deciso di lanciarsi sulla folla. Peccato che dopo essere atterrata tra le braccia del pubblico maschile, è stata palpeggiata a più riprese su tutto il corpo, comprese le parti intime. Una scena inaccettabile, una violenza bella e buona, che per divincolarsi dal branco ha dovuto essere aiutata dalle forze di sicurezza.

"Peccato che un momento così bello è stato rovinato da qualche stupido… Almeno adesso tutta Italia vi può guardare fare schifo", ha tuonato Roberryc su Instagram, in una serie di stories. E ancora: "Non so se sia più grave ciò che è successo o il fatto che forse me lo sarei dovuta aspettare. Detto questo non ho pubblicato questa cosa per fare del vittimismo mediatico infinito però mi sento in dovere di far vedere anche l'altro lato della medaglia, mi sento di dover tutelare anche le altre creator e le donne in generale...", ha concluso l'influencer.