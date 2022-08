Sabrina Ferilli mai vista così: la foto che spiazza tutti a 58 anni

08 agosto 2022 a

a

a

Naturalezza. È stato sempre questo il filo rosso della bellezza di Sabrina Ferilli in tutti questi anni. L'attrice in questo momento si sta godendo un po' di relax e sotto il sole sfoggia una bellezza senza precedenti. Sorriso, occhiali da sole, forme sensuali, il tutto senza il trucco. Una foto genuina che fa capire come il tempo per la Ferilli si sia letteralmente fermato.

Tu si que vales, rumors clamorosi su Giovannino: Sabrina Ferilli nel panico

E recentemente, sempre la Ferilli, aveva pubblicato una foto senza veli durante una vacanza alle Maldive. Una foto, vedo non vedo, che aveva sottolineato ancora una volta le sue forme e la sua bellezza intatta a 58 anni. Ma il rapporto tra la Ferilli e il suo corpo non è stato affatto scontato: "Da adolescente ero brutta, non ho avuto nessuno che mi corteggiasse fino ai 25/26 anni. Fino alle medie mi salvavo, ma al liceo è stata una carneficina", aveva raccontato a Oggi è un altro giorno.

Sabrina Ferilli esagera, "la sorpresa viene dall'alto": il dettaglio che manda in tilt l'Italia | Guarda

Poi aveva aggiunto: "Diciamo le cose come stanno: non mi sentivo brutta, mi ci facevano sentire gli altri ragazzini. Ci rimanevo male. Non ho avuto fidanzati per tanto tempo – aveva spiegato -. Quella è un’età in cui si amano le ragazzine piccoline, che pesano pochissimo, con i capelli stupendi. Io c’avevo sta montagna di capelli neri". Ora la Ferilli conferma tutta la sua sensualità. Libera da trucco anche a 58 anni.