Musetti Alcaraz, orrore in diretta contro Chiara Ferragni

Sugli spalti del centrale del Foro Italico c'è la folla delle grandi occasioni, per una giornata che potrebbe rivelarsi storica per la nostra racchetta. Ovviamente, come spesso capita nella Capitale, spuntano anche i vip. Tra questi, un posto d'onore per la Ferragni, più volte inquadrata dalle telecamere di Rai 1 che trasmette il match in diretta e sui social travolta da sfottò, insulti e contumelie spesso irriferibili. Uno spettacolo decisamente desolante.

L'amore degli appassionati di tennis italiani per Lorenzo Musetti è pari solo alla quantità di odio esagerato, e immotivato, nei confronti di Chiara Ferragni . Agli Internazionali d'Italia è il giorno delle semifinali: in attesa del fenomeno Jannik Sinner, impegnato in serata contro Tommy Paul (dopo la mostruosa dimostrazione di forza contro il forte norvegese Casper Ruud , liquidato ai quarti con un incredibile 6-0 6-1), Roma si ferma per la sfida tra il carrarino, numero 8 al mondo, e il favorito Carlos Alcaraz , spagnolo al terzo posto del ranking Atp ma senza ombra di dubbio il più forte del circuito sulla terra rossa.

