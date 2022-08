Al Bano Carrisi, schiaffo ai rosiconi: "Io sono stato il primo in Italia"

09 agosto 2022 a

a

a

Dopo il lungo stop dovuto al Covid, dopo aver affrontato i lockdown, Al Bano Carrisi torna in pista. O meglio, torna in tour. Inarrestabile, il leone di Cellino, pronto a intrattenere il pubblico italiano e internazionale. E così, ecco che Al Bano si confida a Tv Sorrisi e Canzoni, a cui rivela che la figlia Jasmine lo segue in molte delle tappe in giro per il mondo.

Ma non solo. Carrisi ha anche voluto rispondere alle critiche che, nel corso della sua lunghissima carriera, per certo non sono mai mancate: "Chi mi critica è perché non ha mai ascoltato le mie canzoni. Ho avuto successo con tanti brani", taglia corto mister Carrisi. "Ho sempre sperimentato più generi", afferma rivendicando con orgoglio di "essere stato il primo in Italia a cantare un pezzo blues".

Poi, insieme all'ex moglie Romina Carrisi, la svolta pop. E proprio con Romina, negli ultimi anni sono anche riprese le esibizioni. Su di lei, a Sorrisi, Al Bano spende parole cariche di stima e di affetto: "Ce ne fossero di coppie così. Le nostre canzoni hanno avuto un successo mondiale", spiega. Infine, una battuta anche sulla figlia, Jasmine: "Deve lavorare ancora tanto ma il talento c'è. Mia figlia ha un bel senso ritmico", assicura papà Al Bano.