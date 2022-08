Francesca Fialdini: "Sapere di averla persa", sfogo drammatico

11 agosto 2022 a

Non ce l'ha fatta Giada Bino. La campionessa italiana di canottaggio nel 2016 protagonista della docuserie Fame d’amore di Rai3, incentrata sulle storie di giovani che lottano contro i disturbi dell’alimentazione sembrava aver vinto la sua battaglia contro l'anoressia e invece si è ritrovata nuovamente in quel tunnel, per lei senza via d’uscita. Fuggita dall'ospedale di Cittiglio dove era ricoverata (aveva pubblicato sui social una foto che la ritraeva di nuovo in ospedale) è stata trovata morta domenica scorsa a Varese. Una perdita che ha lasciato tutti senza parole a cominciare dalla conduttrice di Fame d'amore, Francesca Fialdini.

"Sapere di averla persa aumenta il senso di sconfitta e impotenza ma anche di rabbia per come sono andate le cose (arriverà il momento di raccontarvi questa seconda parte della sua vita), ora si tratta di dare voce a questa sofferenza che ci ha colpito in pieno sole", scrive Francesca Fialdini sui social dopo aver ricordato il suo primo incontro con Giada: "È stato intenso e coinvolgente fin dai primi sguardi, perché Giada era una ragazza amabile in ogni suo aspetto: dolce e luminosa a dispetto del suo dolore, cristallina nei sentimenti e nelle parole". Dopo aver ringraziato la ragazza per essersi raccontata nel suo programma e aver dato voce ai tanti che sono nella sua stessa situazione Francesca Fialdini ha anche avvertito che in nome della ragazza e di tutti coloro che hanno perso la vita o che ancora lottano contro i disturbi alimentari la battaglia continua: “Mi viene in mente una frase dal suono potente che qualcuno conoscerà: 'l'amore non è amato’. Parte tutto da qui. Nessun addio. La battaglia, anche a nome tuo, continua”.