Cristiano Malgioglio innamorato di un altro uomo: "Ma ancora non lo sa"

Con il fidanzato turco, che nessuno ha mai visto (dovrebbe essere un nutrizionista che gestisce una palestra nel cuore di Istanbul), va tutto a gonfie vele, ma il suo cuore ora batte per un altro uomo. Cristiano Malgioglio racconta in una lunga intervista al settimanale Oggi di essersi innamorato di un’altra persona, ma... E sì, c'è un ma: "Non lo sa ancora", ammette lo showman che si guarda bene dal rivelare chi è.

Rivela però di essere stato in pericolo di vita poco prima di partecipare al Grande Fratello Vip. “Sono stato operato d’urgenza… Se invece avessi rimandato il controllo, le cose sarebbero andate sicuramente in modo diverso”. E così il cantautore raccomanda a tutti di stare molto attenti a esporsi al sole senza protezione adeguata per non avere brutte sorprese: "Farsi fare la mappatura dei nei e sottoporsi a un controllo annuale può salvare la vita". Quanto alla sua nuova avventura su Rai Tre alla conduzione del programma che per tanti anni ha condotto Raffaella Carrà Mi casa es tu casa, dice “Riceverò gli ospiti a casa mia per una chiacchierata all’insegna del divertimento e dell’ironia. Lacrime e dolori saranno banditi.”