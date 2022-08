Maria Chiara Giannetta rivela: "La terapia che mi ha cambiata"

13 agosto 2022 a

a

a

Maria Chiara Giannetta si confessa. In un'intervista a Vanity Fair racconta il suo percorso con un terapista. Un confessione, quella dell'attrice, che di fatto rivela il suo lato privato e il bisogno di un percorso definito con uno psicoterapeuta. Nella sua intervista con Vanity fair la Giannetta si apre e spiega: "È una cosa che faccio da un anno e che mi ha cambiato il modo di affrontare la vita. Anche per il lavoro che faccio, sento un forte bisogno di essere autentica. A un certo punto potresti perderti, invece io grazie alla terapia ho imparato a come essere me stessa in ogni contesto. Sembra facile ma non lo è".

Il bacio della Capitana Giannetta a Don Matteo delude tutti: sbaglia uomo, cosa è successo

Poi la stessa attrice spiega in che modo ha deciso di affidarsi alla terapia: "Ci ho messo anni a rendermi conto che stavo soffrendo un pregiudizio ancora enorme. Viviamo in un periodo che “se vai da un terapeuta vuol dire che sei malato, e se sei malato devi vergognarti”. Invece dovremmo farlo tutti. Oggi la terapia è un’ora che dedico a me stessa nel modo più onesto, un regalo che mi faccio. Davanti a una persona che in qualche modo mi guida, mi dà gli strumenti adatti".

Infine rivela quando ha iniziato: "Nello specifico ho iniziato lo scorso settembre, in un momento in cui tante cose, dalla famiglia, alle relazioni, al lavoro, erano un po’ bloccate. Ero tra i 29 e i 30, e mi sono resa conto che ripetevo sempre gli stessi meccanismi".