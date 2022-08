Damiano David, "a cena senza Giorgia Soleri": con chi lo hanno beccato

15 agosto 2022 a

a

a

Damiano David è finito nella rubrica di gossip di Dagospia a firma di Ivan Rota. “Era veramente il leader dei Maneskin - si legge - il ragazzo a cena al Sushi Jazz a Pietrasanta? Non era con la fidanzata Giorgia Soleri, ma con Madame Betty, famosa dj che ha animato diverse feste di Madonna. Una futura collaborazione tra Damiano e la popstar per eccellenza?”.

Giorgia Soleri? Addio vestiti: e il lato B... la foto che dribbla la censura | Guarda

Di certo c’è che nei giorni scorsi il frontman dei Maneskin era in vacanza con la fidanzata: i due erano in Puglia, a godersi un po’ di relax più uniti che mai, dopo che per diverso tempo hanno avuto poche occasioni di stare insieme, alla luce dei rispettivi impegni professionali che li hanno tenuti molto occupati e quindi spesso distanti. L’influencer continua a combattere le sue battaglie sociali e intanto ha anche esordito come scrittrice, pubblicando un libro di poesie.

"Ho provato a togliermi la vita". Giorgia Soleri, la confessione da brividi di "Lady Maneskin"

Damiano, invece, è ormai una star di livello planetario insieme ai suoi compagni dei Maneskin: la rock band romana ha spaccato ovunque, anche ai più prestigiosi festival musicali degli Stati Uniti, come il Lollapalooza di Chicago e il Coachella in California. Adesso però per Damiano è tempo di una pausa, spesa con la fidanzata in vacanza. Anche se adesso aleggia questa bomba sganciata da Rota…